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МИОР проводит работу по развитию госсети радиовещания в приграничных территориях страны – Аида Балаева

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Января 2021, 11:12
МИОР проводит работу по развитию госсети радиовещания в приграничных территориях страны – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о проводимой ведомством работе по развитию госсети радиовещания на приграничных территориях страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нынешнем году перед нами стоят не менее серьезные задачи. Самые главные из них – обеспечение информационной безопасности государства и информационно-идеологическая работа. В качестве одного из направлений нами уже начата работа по приграничным территориям, где этот вопрос всегда стоял остро», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства.

В частности, по ее словам, разработана Дорожная карта по развитию государственной сети радиовещения на приграничных территориях.

«Конкурс на радиочастоты уже объявлен. Понятно, что в приоритетном порядке будут рассматриваться программы информационно-аналитической направленности», - заключила министр.


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