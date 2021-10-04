МИОР проведено совещание по работе с молодежью категории «NEET»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров провел совещание по обсуждению вопросов методологического обеспечения и формирования алгоритмов работы с молодежью категории «NEET», в особенности на региональном уровне, передает МИА «Казинформ».

Аскар Умаров отметил, что деятельность по снижению количества молодежи категории «NEET» — одна из приоритетных задач предвыборной программы партии «Nur Otan», которая закреплена в пункте 71 Дорожной карты по её реализации.

Отметим, Министерством информации и общественного развития совместно с Научно-исследовательским центром «Жастар» и местными исполнительными органами ведется работа по разработке механизмов работы с молодежью категории «NEET». Так, создаются специальные отделы по адресной работе в молодежных ресурсных центрах за счет внутреннего перераспределения, формируется региональная база молодежи и готовится программа по социализации молодых граждан, которая позволит получить новую квалификацию, продолжить учебу либо трудоустроиться.

Кроме того, в рамках законопроекта о государственной молодежной политике планируется законодательное закрепление понятия «Молодежь категории «NEET».

В совещании приняли участие представители Национального бюро статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Научно-исследовательского центра «Жастар», Республиканского проектного офиса по работе с молодежью категории «NEET» и экспертного сообщества.

По итогам обсуждений принято решение дополнительно рассмотреть вопрос актуализации методики расчета молодежи категории «NEET» с целью охвата данной категории мерами государственной поддержки.