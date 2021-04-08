Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

МИОР предлагает провести экологическую акцию совместно с молодежью стран ООН – Аида Балаева

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Апреля 2021, 14:52
МИОР предлагает провести экологическую акцию совместно с молодежью стран ООН – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7-8 апреля в онлайн-формате прошёл X Молодёжный форум Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC), ключевая его тема - «Устойчивое и жизнестойкое восстановление после пандемии COVID-19, способствующее экономическим, социальным и экологическим аспектам устойчивого развития». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в своем видеообращении призвала участников поддержать инициативу Казахстана о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров, озвученной Президентом Казахстана К.К.Токаевым на Генеральной Ассамблее ООН.

Также глава МИОР предложила реализовать новый совместный проект в 2021 году в сфере экологического просвещения.
«Важной основой устойчивого развития страны является экологическое просвещение общества, экологическая культура личности. Министерством предложено в 2021 году провести совместную экологическую акцию «Чистая планета» с привлечением молодежи стран ООН», — сказала А. Балаева.
Вместе с тем, министр отметила, что Казахстан поддерживает инициативу узбекской стороны о создании на площадке ООН Группы друзей по вопросам молодежи и продвижению проекта Международной конвенции ООН о правах молодежи.


Молодёжный форум ECOSOC служит глобальной площадкой для открытого диалога между государствами-членами и молодыми лидерами со всего мира по вопросам решения проблем, влияющих на жизнь молодёжи.


ООН   Правительство РК   Экология   Молодежь  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС