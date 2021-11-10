МИОР открыто для сотрудничества с НПО по важным общественным вопросам – Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития открыто для сотрудничества с Неправительственными организациями по важным общественным вопросам. Об этом на онлайн заседании Координационного совета по взаимодействию с НПО сообщила общественный деятель Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что онлайн-заседание Координационного совета по взаимодействию с НПО прошло под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой.

О проводимой работе свое мнение выразила общественный деятель Айгуль Соловьева.

«По моим наблюдениям, раньше международные организации предпочитали напрямую работать с отдельными казахстанскими НПО. Сейчас, надо это отметить, Министерство информации и общественного развития само открыто для сотрудничества с ними по важным общественным вопросам. Это яркое свидетельство повышения доверия проводимой работе в области взаимодействия с неправительственными организациями», - сказала Айгуль Соловьева.

По словам Президента Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиевой, рекомендации заседания Координационного совета, которое прошло в мае текущего года, не остались без внимания, как со стороны МИОР, так и других госорганов, в том числе ряда регионов.

«Они берутся на вооружение и уже активно используются. Однако, остаются и нерешенные вопросы, и именно Координационный совет должен и далее оставаться эффективной площадкой для озвучивания актуальных проблем и поиска путей их решения. Важно все эти вопросы поднять и на предстоящем 10 Гражданском форуме, где будут участвовать первые руководители многих госорганов и лидеры НПО», - отметила Бану Нургазиева.

По итогам встречи участниками Совета даны соответствующие рекомендации заместителям акима областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента по расширению представительства НПО в решении региональных вопросов. В свою очередь, государственными органами приняты во внимание замечания и проблемные вопросы со стороны неправительственного сектора.



