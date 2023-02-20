МИОР: Не допускаем воспрепятствования журналистской деятельности и оказываем необходимую помощь коллеге Вадима Борейко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК сделало заявление по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Борейко прошлой ночью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины», - сообщил ранее Вадим Борейко на своем Telegram-канале.

Журналист также разместил видео горящих машин.

«Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства. МИОР РК не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь», - отметили в министерстве.

Фото: facebook.com