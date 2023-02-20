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    13:02, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    МИОР: Не допускаем воспрепятствования журналистской деятельности и оказываем необходимую помощь коллеге Вадима Борейко

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК сделало заявление по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Борейко прошлой ночью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины», - сообщил ранее Вадим Борейко на своем Telegram-канале.

    Журналист также разместил видео горящих машин.

    «Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства. МИОР РК не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь», - отметили в министерстве.


    Фото: facebook.com


    Теги:
    Алматы СМИ МИОР Происшествия, ЧС
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