13:02, 20 Февраль 2023 | GMT +6
МИОР: Не допускаем воспрепятствования журналистской деятельности и оказываем необходимую помощь коллеге Вадима Борейко
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК сделало заявление по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Борейко прошлой ночью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины», - сообщил ранее Вадим Борейко на своем Telegram-канале.
Журналист также разместил видео горящих машин.
«Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства. МИОР РК не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь», - отметили в министерстве.
Фото: facebook.com