+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МИОР, МКС и МОН презентовали «Ұлттық рухани жаңғыру» преподавателям и студентам ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

10 Ноября 2021 21:27
Поделиться:
МИОР, МКС и МОН презентовали «Ұлттық рухани жаңғыру» преподавателям и студентам ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня представители министерств информации и общественного развития, образования и науки, культуры и спорта встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами Евразийского национального университета имени Льва Гумилева. Во встрече принимал участие ректор университета, академик НАН РК Ерлан Сыдыков, который отметил важное значение национального проекта в развитии сфер образования, культуры и молодежной политики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития.

Новости по теме
Аблай Мырзахметов: Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес
Сколько бродячих кошек и собак отлавливают в столице ежедневно Закат КСК: 60% многоэтажных домов перешли на новые формы управления в СКО «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья

Директор Департамента координации программы «Рухани жаңғыру» МИОР РК У. Тналиев ознакомил с основными направлениями и задачами национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру».

Первый вице-министр образования и науки Ш. Каринова рассказала о мероприятиях по развитию государственного языка и решении актуальных проблем в сфере образования.

Председатель Комитета культуры МКС РК А. Абдуалиев подробно остановился на мероприятиях, предусмотренных по направлению «Ел рухы» национального проекта. Реализация этого направления нацелена на повышение доступности и качество услуг в сфере культуры и популяризацию отечественной культурной продукции.

В свою очередь, председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Ш. Байманов рассказал о направлении «Тәуелсіздік ұрпақтары», которое предусматривает решение базовых запросов молодежи, в том числе жилья, занятости, образования, вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность, социализации молодежи категории NEET.

Напомним, национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» будет реализован по трем направлениям, в выполнении которых задействованы сразу три министерства. Документ включает в себя семь задач, свыше 20 показателей и более 60 крупных мероприятий.

Нацпроект был разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и нацелен на повышение уровня культуры и просвещенности казахстанцев.

Национальный проект станет важным этапом в продвижении ценностей «Рухани жаңғыру», которые были озвучены в программной статье Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Минкультуры   #Рухани жаңғыру   #Общество   #Молодежь   #МОН   #МИОР   #Нацпроекты  
Поделиться:
Новости по теме
Аблай Мырзахметов: Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес
Сколько бродячих кошек и собак отлавливают в столице ежедневно
Закат КСК: 60% многоэтажных домов перешли на новые формы управления в СКО
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
Популярное
1 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
2 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
3 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
4 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
5 Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
6 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Читайте также
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
Ученица НИШ изобрела дезинфицирующее устройство медицинских масок
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив