Минздрав закупил 95% лекарств от годовой потребности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Риски по недопущению срыва поставок лекарств прорабатывают в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения РК и Единым дистрибьютором, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, проводится работа с поставщиками по своевременной поставке медикаментов. Принимаются все меры и прорабатываются риски по недопущению срыва поставок в Казахстан из стран Европы, Украины, РФ, Беларуси», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в ответ на запрос редакции.

В перечень Единого дистрибьютора входит 1715 лекарственных средств и медизделий. Медицинскими организациями на 2022 год заявлено 1635 лекарственных средств и медизделий.

По состоянию на 25 апреля 2022 года, закуплено 1547 лекарственных средств и медизделий, что составляет 95% от заявленной годовой потребности. Из них порядка 59% приходится на отечественные производства, 23% поставляются из европейских стран, всего по 2% - из Украины и РФ, остальные 13% - из других стран.



