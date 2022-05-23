23 Мая 2022 16:12

Минздрав заключил договоры с 1126 больницами по закупу лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения на 2022 год в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения осуществлена поставка лекарств и медизделий на общую сумму в 97 млрд 812 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 11 мая 2022 года пациенты обеспечены лекарственными средствами и медизделиями на сумму 54 млрд 612 млн тенге. Остаток в аптеках при поликлиниках - лекарства и медизделия на сумму 43 млрд 199 млн тенге, что составляет 44% от отгруженного объема. В рамках стационарной помощи на 2022 год со 1126 медицинскими организациями заключены договоры закупки на поставку лекарств и медизделий на сумму 170,67 млрд тенге с учетом дополнительных заявок. С начала 2022 года в медицинские организации отгружены лекарства и медизделия на сумму 81,55 млрд тенге, что составляет 48% от годовой потребности», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в ответ на запрос редакции.

Вместе с тем, согласно предоставленной информации, в целях своевременного и бесперебойного обеспечения населения лекарствами и медизделиями в рамках ГОБМП и в системе ОСМС и предотвращения перебоев в лекарственном обеспечении страны в начале 2022 года на складах Единого дистрибьютора сформирован неснижаемый запас по 486 наименованиям лекарств и медизделий в размере 25% от заявленного на 2022 год медицинскими организациями объема.

Ранее сообщалось, что поставка лекарств и медизделий из России планируется по графику. Из-за отсутствия возможности поставки закупленных в Украине лекарств Министерство здравоохранения РК ищет возможность закупа аналогов.