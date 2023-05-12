Минздрав высказался по вопросу пересмотра пенсионного возраста женщин, ухаживающих за больными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снизился показатель заболеваемости женщин. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении женщин повысилась на 4,3 года и составила 78,41 года против 74,03 года. Показатель заболеваемости женщин в возрасте 18 лет и старше по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом снизился на 5,7% и составил 48 тыс. на 100 тысяч соответствующего населения против 51 175,1», - говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.

Как говорится в ответе, министерство не возражает по вопросу пересмотра пенсионного возраста.

«В случае принятия положительного решения, необходимо будет определить категории женщин, имеющих право на ранний выход на пенсию, возможно по аналогии выхода на пенсию многодетных матерей. Вместе с тем, следует отметить, что вопрос по снижению пенсионного возраста могут поднять и другие категории лиц, ухаживающих за пациентами с не менее тяжелыми недугами и также нуждающимися в постоянном медицинском уходе», - добавили в Минздраве.