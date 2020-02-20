Минздрав ввел карантин для всех прибывающих с материкового Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал об изменениях в условиях карантина для прибывающих в РК. Теперь, карантин введен и для тех, кто прибывает с материкового Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«41 страна в мире ввела карантин не только для тех, кто прибывает с Уханя, а для всех, кто прибывает с материкового Китая. Мы также с сегодняшнего числа вводим эти меры для того, чтобы полностью исключить угрозу распространения инфекции из КНР», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, есть ряд других стран, где также активно распространяется инфекция.

«Поэтому, в постановлении санитарного врача мы выделили вторую категорию эпидемически неблагополучных стран. Это не только те страны, которые более 10 пациентов имеют. Также есть ряд других причин, в том числе и характер заражения. Это не только привозные случаи заражения, но и внутри страны. С учетом этого был выделен ряд стран, мы ввели 14-дневный мониторинг медицинскими работниками. Как только люди пересекают границу, мы передаем эти данные нашим поликлиникам по месту жительства, в случае если это наши граждане», - отметил министр.

«Если это граждане других стран, и они проживают в гостиницах, к ним будет приходить медработник и проверять их температуру и самочувствие. Дальше дистанционный мониторинг проводится путем обзвона. Все эти меры направлены, в первую очередь, на защиту здоровья самих этих граждан. Это делается не от безделья, эти меры направлены на защиту нашего здоровья», - добавил Е. Биртанов.



