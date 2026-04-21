Минздрав: выявляемость рака на ранней стадии достигла 35%

По ее словам, онкологические скрининги сегодня доступны всем гражданам независимо от статуса медицинского страхования, а также внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта, что позволило дополнительно охватить 300 тысяч человек.

— По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение. Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%, — отметила министр.

Кроме того, в стране активно развивается сеть инсультных центров — на сегодняшний день работают 85 современных центров, которые полностью покрывают существующую потребность.

Для оказания помощи пациентам с инфарктом функционируют 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа «золотого часа». Такие центры открываются не только в городах, но и на уровне сельских населенных пунктов.

Как технологии точной диагностики меняют лечение рака можно узнать здесь.