    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:47, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Минздрав: Выявляемость рака на ранней стадии достигла 35%

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства сообщила о модернизации скрининговых программ в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Минздрав: выявляемость рака на ранней стадии достигла 35%
    Фото: Минздрав РК

    По ее словам, онкологические скрининги сегодня доступны всем гражданам независимо от статуса медицинского страхования, а также внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта, что позволило дополнительно охватить 300 тысяч человек.

    — По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение. Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%, — отметила министр.

    Кроме того, в стране активно развивается сеть инсультных центров — на сегодняшний день работают 85 современных центров, которые полностью покрывают существующую потребность.

    Для оказания помощи пациентам с инфарктом функционируют 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа «золотого часа». Такие центры открываются не только в городах, но и на уровне сельских населенных пунктов.

    Как технологии точной диагностики меняют лечение рака можно узнать здесь.

    Акмарал Альназарова Заболевания Онкология Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
