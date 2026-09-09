KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Минздрав выявил нарушения в 29 роддомах Казахстана

    Министерством здравоохранения Казахстана завершена проверка 82 из 84 организаций родовспоможения, среди которых 35 перинатальных центров и 47 родильных отделений, передает Kazinform. 

    медицина
    Коллаж: ИИ / Kazinform

    Специалисты оценивали соблюдение требований инфекционной безопасности, включая стерилизацию и дезинфекцию, состояние вентиляции и водоснабжения, своевременность выявления инфекций и работу служб инфекционного контроля.

    Проводились также лабораторные исследования, что позволило оценить не только документацию, но и фактические условия оказания медицинской помощи. По итогам проверки выдано 81 санитарное предписание. Нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима выявлены в 29 медицинских организациях. По фактам, требующим незамедлительного устранения рисков, приняты адресные меры реагирования.

    Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев поручил управлениям здравоохранения регионов обеспечить ежемесячный контроль исполнения предписаний и привести санитарно-техническое состояние объектов родовспоможения в соответствие с установленными требованиями.

    Также поручено усилить кадровое обеспечение служб инфекционного контроля, актуализировать программы профилактики инфекций и повысить персональную ответственность руководителей медицинских организаций.

    — Наша задача — не просто зафиксировать нарушение и выдать предписание. Через месяц мы должны вернуться и увидеть конкретный результат. Если замечание выявлено, оно должно быть устранено. Безопасность пациента должна подтверждаться не отчетами, а реальными условиями оказания медицинской помощи, — подчеркнул Тимур Султангазиев.

    Следующим этапом станут детские больницы, после чего аналогичная работа будет проведена в организациях первичной медико-санитарной помощи.

    Ранее аптеку в ВКО привлекли к ответственности за завышенную цену на лекарство.

    Здравоохранение Перинатальный центр Нарушения Минздрав РК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор