Минздрав Туркменистана призвал граждан носить маски

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В Туркменистане с 13 июля ношение масок в общественных местах является обязательным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туркменистан сегодня».

«В связи с повышением в эти дни содержания пылевых частиц в атмосферном воздухе на 21 процент сверх нормы всем рекомендуется использовать защитные медицинские маски для предотвращения неблагоприятного воздействия на организм климатических условий в период нахождения на улице и в общественных местах. Берегите свое здоровье – носите маски!» - говорится в объявлении Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

12 июля Минздрав выпустил сообщение, в котором настоятельно рекомендовал пользоваться медицинскими масками из-за повышенного содержания в воздухе пыли, принесенной воздушными потоками с юго-востока, северо-востока и с севера. В ведомстве также призвали держать дистанцию друг от друга не менее метра и соблюдать правила личной гигиены.

«В такие дни с целью снижения природно-экзогенного воздействия из-за возможного повышения содержания в воздухе пыли и, соответственно, болезнетворных веществ, всем настоятельно рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты верхних дыхательных путей – медицинскими масками. При этом необходимо находиться на безопасном расстоянии друг от друга – не менее 1 метра, а также соблюдать правила личной и общественной гигиены. В летний период, учитывая высокую температуру воздуха, нельзя допускать её контрастных перепадов. Приходя с улицы, не следует сразу идти в охлажденное помещение, стоять под работающим кондиционером, употреблять ледяную воду и т.п. Всё это может спровоцировать обострение хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Соблюдая эти простые, но важные правила, вы будете здоровы в любое время года», - говорится в сообщении ведомства.