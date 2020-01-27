Минздрав Турции: Жертвами землетрясения стали 38 человек

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Число жителей восточной провинции Элазыг, обратившихся в больницы после разрушительного землетрясения 24 января, снизилось до 104 человек, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Подтверждена гибель 38 человек, четверо из которых скончались в соседней с Элязыгом провинции Малатья, сообщил министр.

«В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13», - сказал Коджа.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.