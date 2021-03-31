Минздрав России: Показатели заболеваемости COVID-19 говорят о возможной третьей волне

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», - сказала она на конференции «Неделя медицинского образования».