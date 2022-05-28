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Минздрав РК закупит более 50 аппаратов УЗИ экспертного класса для скрининга беременных
28 Мая 2022 23:20

Минздрав РК закупит более 50 аппаратов УЗИ экспертного класса для скрининга беременных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения принимаются меры по совершенствованию пренатальной диагностики патологии развития плода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

«Медицинское сопровождение беременной женщины заключается не только в наблюдении за течением самой беременности, но и в проведении скрининговых исследований развития плода», - сообщили в ведомстве.

Сегодня охват беременных женщин пренатальным скринингом на выявление пороков развития органов и систем по РК составляет 85,4%, охват биохимическим скринингом на выявление хромосомных заболеваний 77,7%.

В структуре пороков развития у новорожденных пороки развития органов и систем занимают 96,3%, хромосомные нарушения – 3,7%.

Создано 17 центров охраны плода по стране, утверждены Правила проведения пренатального скрининга, разработан Стандарт организации проведения пренатального УЗИ скрининга.

В течение 4-х месяцев 2022 года обучены 150 специалистов по международному стандарту УЗИ диагностики. До конца 2022 года запланирован закуп более 50 аппаратов УЗИ экспертного класса для скрининга беременных.


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