Минздрав РК выявил вероятность циркуляции «индийского» штамма коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздравом Республики Казахстан выявлена вероятность циркуляции «индийского» штамма коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

«В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, Министерством здравоохранения проведен ПЦР скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ. По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для «Дельта» штамма («Индийского» штамма). Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к «Дельта» штамму будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram .

Как отмечается, «Дельта» штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, в среднем от 1 человека инфицируется 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов - 3-4 человека, отличается более коротким инкубационным периодом продолжительностью до 7 дней.

При этом инфицированные испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту, заболевание может привести к глухоте и микротромбозу нижних конечностей.

Недавние исследования показывают, что «Индийский» штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев.

«В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19. Настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, в кратчайшие сроки привиться от КВИ. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д.», - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 июня 2021 года «Дельта штамм» SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.