Минздрав РК ввел усиленный контроль на всех участках границы в связи с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с распространением коронавируса Министерством здравоохранения РК введен усиленный контроль по всем направлениям, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщается на официальной странице МЗ РК в Facebook.

«В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 6 января текущего года был введен усиленный санитарно-пропускной контроль на границе с КНР. С сегодняшнего дня согласно приказу Министра здравоохранения РК от 31.01.2020 года вводится усиленный контроль за перемещением лиц и на всех остальных участках границы, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС», - говорится в сообщении, распространенном вечером 1 февраля.

Как уточняет ведомство, это все аэропорты, где осуществляются международные рейсы, а также железнодорожные, автомобильные и морские границы нашей страны.

Так, по прибытии самолетов из стран, в которых установлены факты заражения вирусом, в случае выявления на борту лиц с подозрением на особо опасные инфекции, самолет ставится на санитарную стоянку, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы оценивают состояние пациентов.

«Исходя из этого, пациенты выводятся в здание, где осуществляется сортировка, и те пациенты, которые больны, с температурой, госпитализируются в стационар для дальнейшего наблюдения и диагностики. Больные с температурой будут изолироваться от других больных и наблюдаться. Аналогично будет выстроена работа и на железнодорожных поездах международного сообщения. На автопереходах санитарно-карантинный контроль осуществляется органами таможенной службы. С сегодняшнего мы туда прикомандировали наших специалистов для оказания содействия «, - пояснили в Минздраве.

«Хотелось бы выразить благодарность нашим медикам за самоотверженный труд, когда в условиях стресса и риска они продолжают выполнять свой долг», - подчеркнул Елжан Биртанов.