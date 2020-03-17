Минздрав РК всю корреспонденцию принимает только в электронном виде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК в связи с введением в стране ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, попросило корреспонденцию, адресованную в Минздрав, высылать в электронном виде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В бумажном виде корреспонденция не принимается, предупредили в ведомстве.

Корреспонденцию необходимо направить на электронный адрес Министерства : minzdrav@dsm.gov.kz.

«Все приемы граждан отменяются, просим отнестись с понимаем», - отметили в Минздраве.



