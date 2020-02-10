Минздрав РК: всем пострадавшим в Кордайском районе оказывается медицинская помощь в полном объёме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время, по поручению Главы государства в Кордайском районе Жамбылской области работает Правительственная комиссия. Для оказания экстренной медицинской помощи на место происшествия незамедлительно были направлены группа специалистов и бригады скорой медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации министерства, итого привлечены свыше 100 медицинских работников и 36 единиц санитарного транспорта, в том числе 2 вертолета санитарной авиации.

По данным на 10 февраля т.г. всего в результате массового конфликта пострадало 178 человек, количество погибших составило 10 человек (на месте - 8, в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью - 2).

Так, за медицинской помощью обратилось – 170 человек. Из числа обратившихся: амбулаторная помощь оказана 117 пострадавшим (102 - в РК, 15 - в Кыргызстане); стационарная помощь оказана 53 пострадавшим (43 – в РК, 10 – в Кыргызстане).

По состоянию на 12.00 часов 10 февраля т.г. на стационарном лечении находится 41 пациент: в стационарах г. Алматы – 25; Жамбылской области – 14; в стационаре в Кыргызстане – 2. Из них в реанимации находятся 9 пациентов, в профильных отделениях – 32 пациента с различными травмами. 17 пациентам проведены оперативные вмешательства.

Необходимо отметить, что сегодня 10 февраля т.г. осуществляется подготовка к транспортировке в г. Алматы 1 пациента из ЦРБ Кордай и 2 пациентов из Кыргызстана.

Необходимо отметить, что все виды и объемы медицинской помощи оказываются всем пациентам в рамках ГОБМП бесплатно.

На данный момент все пациенты находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение.