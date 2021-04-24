Минздрав РК возобновляет работу института внештатных специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК возобновлен институт внештатных специалистов, который играет большую роль в координации профильных служб, разработке нормативно-правовых актов и внедрении новых медицинских технологий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приказом №196 от 8 апреля 2021 года «О некоторых вопросах координации и методического руководства» возобновлен институт внештатных специалистов Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Институт главных внештатных специалистов функционирует в системе здравоохранения с давнего времени», - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

На встрече с внештатными специалистами глава ведомства отметил их роль в координации деятельности профильных служб, разработке и участии в проведении мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, в разработке клинических протоколов, стандартов организации медицинской помощи, методических рекомендаций.

Эпидемиологическая ситуация в мире и Казахстане предопределила необходимость консолидации всех специалистов здравоохранения для сохранения здоровья населения. Как отметили в ведомстве, одним из эффективных механизмов должно стать возобновление и развитие института, на который возлагается большая ответственность в проведении реформы в отрасли.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, в свою очередь, заметила, что министерство возлагает большие надежды на взаимное сотрудничество и совместную плодотворную работу.

Предполагается, что внештатные специалисты будут принимать участие в координации и мониторинге деятельности курируемой профильной службы, в разработке стратегических документов по развитию соответствующего профильного направления медицины, в том числе Национальных проектов, Комплексных планов, Дорожных карт, планах мероприятий по профильной службе, в заседаниях Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, заседаниях Координационных Советов по пяти нозологиям и в других совещаниях по вопросам организации оказания медицинской помощи по курируемому направлению медицины.

«Мы надеемся, что вы будете принимать участие в подготовке аналитической информации как по достижениям профильной службы, так и по проблемным вопросам с предложениями по улучшению ее деятельности, направленной на повышение качества, эффективности и доступности медицинской помощи населению РК на основе передового международного опыта. Желаем Вам продуктивной работы и дальнейшего развития курируемого направления в медицине!» - резюмировала А.Гиният.

В состав института были включены специалисты по 62 направлениям, в том числе по эндокринологии, кардиологии и кардиохирургии, акушерству и гинекологии, неонатологии, педиатрии, психиатрии, взрослой и детской аллергологии и иммунологии, ангиохирургии, гастроэнтерологии, гематологии, геронтологии, дерматологии и венерологии, нефрологии, неврологии, пульмонологии, фтизиатрии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, стоматологии, травматологии, урологии и т.д.



