Минздрав РК: Вакцинация от коронавируса осуществляется на добровольной основе, детям противопоказана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в связи с обращением граждан в Министерство здравоохранения РК по вопросам вакцинации детей школьного возраста, представители Комитета санитарно-эпидемиологического контроля дали все необходимые разъяснения по порядку и правилам вакцинации от COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На основании статьи 77 «Кодекса о здоровье народа» любая вакцинация, в том числе, от коронавирусной инфекции, осуществляется на добровольной основе. Каждый гражданин, в случае несогласия, вправе дать письменный отказ от вакцинации.

Детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет, вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности», - отметили в Минздраве.

Вакцинация против КВИ будет проводится поэтапно, с учетом эпидемиологической значимости различных групп населения. Она является бесплатной и проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

На втором этапе, с 1 марта: педагоги общеобразовательных школ, вузов, колледжей, работники медицинских служб.

На третьем этапе, с 1 апреля: педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

Перед проведением иммунизации предоставляется прививаемому полная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и НППИ, а также последствиях отказа от прививки;

оформляется добровольное информированное согласие или отказ (согласно приложению 1 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», утвержденным приказом МЗРК № 361 от 13.06.2018 г.).

проводится опрос прививаемых согласно приложению 2 к методическим рекомендациям.

При вакцинации лиц женского пола необходимо выяснить наличие возможной беременности на момент получения прививки, кормление грудью. В случае сомнения рекомендовать использование тестов на беременность и/или перенести сроки вакцинации.

В Министерстве здравоохранения РК добавили, что вакцины являются безопасными. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся объектом повторных проверок.