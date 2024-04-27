Минздрав РК утвердил перечень заболеваний для освобождения от дактилоскопической регистрации

Приказом министра здравоохранения утвержден перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации. В него включены 53 вида заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В перечень входят некоторые виды дерматологических патологий, как гипертрофические изменения кожи, келоидные рубцы, линейная склеродермия, васкулиты, ревматоидные артриты и другие.