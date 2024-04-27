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    20:23, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Минздрав РК утвердил перечень заболеваний для освобождения от дактилоскопической регистрации

    Минздрав РК утвердил перечень заболеваний для освобождения от дактилоскопической регистрации
    Фото: Минздрав РК

    Приказом министра здравоохранения утвержден перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации. В него включены 53 вида заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    В перечень входят некоторые виды дерматологических патологий, как гипертрофические изменения кожи, келоидные рубцы, линейная склеродермия, васкулиты, ревматоидные артриты и другие.

    — Отпечатки пальцев рук граждан Республики Казахстан, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности. Дактилоскопическую регистрацию могут пройти все граждане Республики Казахстан, кроме детей в возрасте до 12 лет, — добавили в пресс-службе ведомства.

    Теги:
    Казахстанцы Здоровье Дактилоскопия Минздрав РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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