29 Мая 2022 04:05

Минздрав РК утвердил Маршрут первичного онкологического пациента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения утвержден Маршрут первичного онкологического пациента, в рамках которого пациенты с подозрением на онкологическое заболевание консультируются и обследуются на амбулаторно-поликлиническом уровне по «зеленому коридору», то есть вне общей очередности и ограничений, в течение 18 рабочих дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал ведомства.

Далее в условиях онкологических центров с целью подтверждения (верификации) диагноза проводится углубленная диагностика в течение 15 рабочих дней.

«Зеленый коридор» позволяет своевременно поставить первичный диагноз онкопатологии и направить пациента на специализилизированное углубленное обследование и лечение в онкодиспансер.

С целью мониторинга своевременного прохождения консультаций и обследований в регионах созданы ситуационные центры, позволяющие отслеживать исполнение маршрута первичного онкологического пациента при оказании медицинской помощи на амбулаторном уровне.

По части профилактических исследований, пересмотрена нормативная база, согласно которой расширяются целевые группы, включая детей дошкольного, школьного возрастов, также объемы и периодичность скринингов.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения подводит итоги социального проекта «100 дней – 100 вопросов», объявленного 11 января текущего года площадкой для консолидированного открытого диалога государственного сектора с гражданским, экспертным сообществом, населением в целях улучшения системы отечественного здравоохранения и здоровья казахстанцев.