Минздрав РК смягчил ограничения по работе объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов, в части снятия ряда ограничений работы по времени, послаблений для объектов осуществляющих деятельность на открытом воздухе, проведения спортивных мероприятий, деятельности детских оздоровительных организаций», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава пояснил, что в критерии введены новые объекты и определен порядок их деятельности: летние площадки, объекты общественного питания по типу столовых, стрит-фудов и др.

Было отмечено, что снято ограничение работы в «красной» зоне супермаркетов, гипермаркетов по времени и разрешена работа открытых рынков в воскресенье.

Разрешена деятельность религиозных объектов в «красной» и «желтой» зонах на открытом воздухе, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Увеличено время работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни в зеленой зоне - с 7 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями в «желтой» зоне – при заполняемости до 15%.

В «зеленой» зоне увеличена заполняемость с 15 до 25 человек при межобластных, городских нерегулярных (туристических) перевозках.

В критерии дополнительно введены новые объекты и определен порядок их деятельности:

Летние площадки: в «красной» зоне разрешена работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50%; в «желтой» зоне - с 7 до 24.00 часов при заполняемости до 50%; в «зеленой» зоне - с 7 до 2.00 часов при заполняемости до 50%;

Объекты общественного питания по типу столовых: в «красной» зоне - до 24.00; в «желтой» и «зеленой» зонах - круглосуточно;

Деятельность стрит-фудов, аттракционов на открытом воздухе также разрешены без ограничений.