Минздрав РК: С Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С компанией «Pfizer» достигнута предварительная договоренность на поставку в 4-ом квартале 2021 года. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

«С марта 2021 года начаты процедуры переговоров с представителями компании «Pfizer» о возможных поставках вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках взаимодействия между министерством и компанией «Pfizer» подписано Соглашение о конфиденциальности».

Министерством на постоянной основе проводятся переговоры с компанией «Pfizer» по оптимизации условий Соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне Правительства Республики Казахстан.

Вместе с тем, компания «Pfizer» уведомила, о необходимости принятия Указа Президента Республики Казахстан для заключения Соглашения по поставке вакцины», - сообщили в министерстве.

Как сообщалось, Президент поручил обеспечить доступность американской вакцины Pfizer для граждан Казахстана.

Он также отметил, что поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана была сорвана.

«Справочно я могу сказать, что в соответствии с договоренностями, Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона доз. Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий», - рассказал Глава государства.

«Говорят, чтобы Глава государства - Президент должен подписать соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю Правительству, Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок», - сказал Президент.

«В конце концов мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. И возможно некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной. Поэтому, дайте возможность этим гражданам сделать это. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев», - заявил Глав государства.







