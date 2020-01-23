Минздрав РК: Разработка вакцины от коронавируса – длительный процесс
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нет вакцины от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин.
«В Казахстане нет противовирусной вакцины от короновируса. У нас в Казахстане разработана одна единственная вакцина – противочумная вакцина, которая выдана в производство. Также наши ученные разработали вакцину от птичьего гриппа, но ее нет в производстве. Потому что у нас очень маленькое население. Нет смысла. Это долгая процедура разработки, сертификации... Мы всегда получаем вакцины от Всемирной организации здравоохранения», - сказал Ж. Бекшин.
В свою очередь, председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова пояснила, что в мире разработка вакцин и лекарственных средств занимает от 10 до 25 лет.
Она отметила, что ожидать разработки противовирусной вакцины от коронавируса в течение ближайшего времени не стоит.
«Это очень длительная работа», - подчеркнула Л. Бюрабекова.
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