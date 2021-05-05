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    16:30, 05 Май 2021 | GMT +6

    Минздрав РК рассмотрел вопрос привлечения частных санаториев к постковидной реабилитации по ОСМС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК состоялось рабочее семинар-совещание по вопросам привлечения частных санаториев к оказанию медицинской помощи лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как отметила председатель совещания, директор Департамента координации обязательного социального медицинского страхования Минздрава РК Гульжан Шайхыбекова, целью данной встречи является разъяснение санаторно-курортным организациям порядка закупа их услуг Фондом социального медицинского страхования, а также вопросов развития инфраструктуры здравоохранения регионов, порядка разработки и утверждения региональных перспективных планов регионов.

    Руководитель Центра инфраструктуры и инвестиций Республиканского центра развития здравоохранения Айнара Тулеубаева и директор Департамента организации закупа медицинской помощи Фонда социального медицинского страхования Светлана Пономарева в деталях разъяснили план действий для санаторно-курортных организаций на ближайшее время.

    Изначально формируется База данных потенциальных поставщиков. Медицинская организация должна зарегистрироваться на веб-портале www.fms.ecc.kz согласно инструкции, затем создать в электронном формате заявку на ее включение в Базу данных и отправить на рассмотрение, подписав с помощью ЭЦП. При соответствии всем требованиям организацию включают в Базу данных, и она может участвовать в закупках медицинской помощи.

    Было указано, что при размещении объемов на оказание реабилитации санаторно-курортные организации должны качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь.

    По итогам семинара-совещания Управлениям здравоохранения областей, городов республиканского значения поставлена задача включить санаторно-курортные организации своих регионов, претендующие на оказание медицинской реабилитации в системе ОСМС, в Региональные перспективные планы (РПП) развития инфраструктуры здравоохранения, а также содействовать в решении их проблем при оказании медицинской реабилитации в системе ОСМС.

    Фонд социального медицинского страхования со своей стороны будет взаимодействовать с Национальной Курортной Ассоциацией РК, санаторно-курортными организациями в целях размещения объемов услуг по медицинской реабилитации в системе ОСМС.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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