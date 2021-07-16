Минздрав РК рассматривает возможность вакцинации детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала информацию о договоренности по поставке вакцины Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера была дана информация, что достигнута договоренность о поставке вакцины. Переговоры ведутся с марта. Был предъявлен ряд требований к РК и эти требования, так скажем, были достаточно жесткими и поэтому понадобилось время для отработки и немного снижения этих требований. С Pfizer, не только с Pfizer и любой другой компанией, которая поставляет вакцины, заключается соглашение конфиденциальности. Единственное, что могу сказать, что это четвертый квартал этого года», - прокомментировала спикер.

По ее словам, вакцина Pfizer на сегодня применяется для вакцинации детей от 12 лет.

«Поэтому на сегодня мы рассматриваем возможность вакцинации детей, потому что в Казахстане эта прослойка дети 12-18 лет - это почти два миллиона детей. Это достаточно большое количество. К сожалению, мы сегодня констатируем, что дети болеют чаще. И сейчас перед нами также стоит задача защитить не только взрослых, но и детей. Вакцинация детей будет производиться только с разрешения их родителей или официальных опекунов», - отметила А. Есмагамбетова.