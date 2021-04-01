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    20:04, 31 Март 2021 | GMT +6

    Минздрав РК прояснил депутату ситуацию по вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК дали пояснение в ответ на запрос от депутата по вакцинации против коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня на рынке глобальной конкуренции развернулась масштабная борьба за распределение вакцины от COVID-19. Ряд европейских стран пытаются добиться исполнения контрактных обязательств по поставкам вакцины с компаний-производителей, другие принимают меры по ограничению экспорта вакцины в стремлении обеспечить потребности собственного населения, третьи в целях диверсификации рисков, находятся в поисках новых поставщиков иммунных препаратов.

    Казахстан - одна из стран, которая смогла начать кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции согласно графика - 1 февраля текущего года. В настоящее время продолжается работа по поэтапной вакцинации основных групп риска, включая медицинских работников, представителей силовых структур, педагогов.

    Правительство страны предпринимает все меры для обеспечения потребностей населения в вакцине. В этих целях, в первую очередь, в стране была организована собственная площадка по выпуску вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Параллельно ведется разработка вакцины собственного казахстанского производства, которая после всех этапов клинических испытаний должна получить доступ к массовому применению. Большая работа проведена в части организации прививочных кабинетов по всей стране, обучению персонала правилам вакцинации от КВИ. На уровне логистики обеспечена холодовая цепь при транспортировке и хранении вакцины.

    На 31.03.2021 г. обеспечена доступность к вакцинации 300 тыс. граждан.

    Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Несмотря на скептическое отношение части общества к вакцинации против COVID-19, поэтапная иммунизация дала возможность убедиться в эффективности и качестве применяемой вакцины.
    В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года планируется поставка 2,5 млн. доз. Это позволит до конца первого полугодия охватить иммунизацией от КВИ 6 млн. жителей РК.

    В этой связи, с апреля планируется максимально расширить группы лиц, подлежащие вакцинации. Для ускорения темпов вакцинации против КВИ приняты меры по задействованию всех прививочных кабинетов для проведения вакцинации, а также для иммунизации лиц в организованных коллективах будут привлечены передвижные/выездные прививочные бригады.

    Учитывая опыт вакцинации сезонного гриппа в прошлом году, когда за один месяц удалось привить 2,3 млн. человек, возможности для массовой иммунизации у казахстанского здравоохранения имеются», - сообщили в министерстве.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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