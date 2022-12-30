Минздрав РК провел работу по совершенствованию критериев оценки наличия жестокого обращения

30 Декабря 2022, 15:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК провело работу по совершенствованию критериев оценки наличия жестокого обращения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Казахстане уделяется внимание вопросам предупреждения и профилактики насилия. Так, с целью совершенствования нормативных правовых актов и в рамках принятия мер по имплементации норм Стамбульского протокола ООН по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и для проведения учета и принятия мер по профилактике бытового насилия, Министерством здравоохранения утвержден приказ от 1 июля 2022 года № ҚР ДСМ - 62 «О внесении изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению», в который внесены изменения и дополнения в части учета данных телесных повреждений», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, учетная форма № 001/у «Медицинская карта стационарного пациента» №_ дополнена вкладным листом 12 «Карта медицинского осмотра при обращении (поступлении) в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, по поводу получения телесных повреждений и (или) психологического воздействия».

В учетную форму № 052/у «Медицинская карта амбулаторного пациента» №_ дополнена вкладным листом 8 «Карта медицинского осмотра при обращении (поступлении) в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, по поводу получения телесных повреждений и (или) психологического воздействия»;

Приложение 8 настоящего приказа дополнено приложением 10 к действующему приказу «Инструкцией по документированию телесных повреждений и (или) психологического воздействия в результате жестокого обращения».

Внесенные дополнения регламентированы в соответствии с пунктами 31) и 33) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также Законом Республики Казахстан «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Теперь по лицам, обратившимся за медицинской помощью в организации здравоохранения при наличии подозрений на телесные повреждения или психологическое воздействие, будут заполняться формы и направляться в соответствующие органы для принятия мер профилактики бытового насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.