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Минздрав РК просит откликнуться пассажиров трех авиарейсов, на которых был выявлен коронавирус

14 Марта 2020 13:17
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Минздрав РК просит откликнуться пассажиров трех авиарейсов, на которых был выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало телефоны, по которым следует позвонить пассажирам авиарейсов, которыми прилетели казахстанцы с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

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«Пассажирам рейса №0646 Франкфурт-Нур-Султан-Алматы, прибывшим 10 марта текущего года в 02:45 часов, просим позвонить по номеру 1406 или 103. Число заболевших - 1 человек. О находится в карантине под строгим наблюдением медиков.

Пассажирам рейса №SU-1956 Москва-Нур-Султан прибывшим 12 марта текущего года в 06:10 часов, просим позвонить по номеру 1406 или 103. Число заболевших - 1 человек. Он находится в карантине под строгим наблюдением медиков.

Пассажирам рейса №195 Варшава-Нур-Султан прибывшим 10 марта текущего года, просим позвонить по номеру 1406 или 103. Число заболевших - 1 человек. Он находится в карантине под строгим наблюдением медиков», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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