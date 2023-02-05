Минздрав РК принял меры по улучшению работы скорой медицинской помощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» от 19 января 2023 года для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Согласно приказа в состав бригады скорой помощи включен парамедик – лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, которые могут выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов.

В моногородах с численностью населения от 100 тысяч человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25 % от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детей, бригады кардиологического и педиатрического профиля.

На сегодня в стране функционируют порядка 1 500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18 % это специализированные врачебные бригады. Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей.

Также станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для Координирующей организации.

Станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета одна бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета одна бригада на 35 тысяч и менее, с учетом обращаемости населения.

Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

По решению местных исполнительных органов, в населенных пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.

Данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи службы СМП населению страны.

Фото: Пресс-служба Минздрав РК