Минздрав РК принес извинения помещенным на карантин пассажирам авиарейса из Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК принесло извинения за причиненные неудобства прилетевшим из Токио пассажирам авиакомпании Скат, которых отправили на 14-дневный карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу МЗ РК в Facebook.

«Министерство здравоохранения РК приносит свои извинения за причинённые неудобства пассажирам авиакомпании Скат, прилетевшим из Токио (Япония) 24-го февраля 2020 года, которых отправили на 14-дневный карантин. Сообщаем, что целью принятия таких чрезвычайных санитарно-карантинных мер является обеспечение безопасности нашим гражданам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, представляющей ситуацию угрозы общественному здоровью. Важно отметить, решение принималось одновременно со всеми поставленными условиями и в рамках сжатых сроков», - говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что на данный момент все пассажиры и экипаж находятся в медицинском учреждении под круглосуточным наблюдением врачей, в 7 км от города Нур-Султан. Были взяты пробы для анализов и направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что авиарейсом «Токио - Нур-Султан» вернулись на родину граждане Казахстана, находившиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. Было отмечено, что на борту самолета находились 20 пассажиров, из них 16 - граждане Казахстана и четверо граждан Японии. Все прибывшие были размещены на карантин в многопрофильной больнице, где ранее были размещены студенты, возвращенные из города Ухань.





