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Минздрав РК предупредил об уголовной ответственности за фейковые новости о коронавирусе

30 Января 2020 20:57
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Минздрав РК предупредил об уголовной ответственности за фейковые новости о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК предупредило об уголовной ответственности за распространение фейковой информации случаях о коронавируса, передает МИА «Казинформ».

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«В Казахстане случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Напоминаем, за распространение ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК. Официальную информацию вы можете прочитать на странице МЗ РК в Фейсбуке или позвонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях и мессенджерах рассылается видео о якобы случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.




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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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