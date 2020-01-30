Минздрав РК предупредил об уголовной ответственности за фейковые новости о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК предупредило об уголовной ответственности за распространение фейковой информации случаях о коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«В Казахстане случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Напоминаем, за распространение ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК. Официальную информацию вы можете прочитать на странице МЗ РК в Фейсбуке или позвонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях и мессенджерах рассылается видео о якобы случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.







