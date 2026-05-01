Минздрав Казахстана предложил изменить предельные цены на ряд препаратов

Министерство здравоохранения Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнений в документ, регулирующий предельные цены на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет об актуализации приказа от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96. Обсуждение проекта продлится до 20 мая 2026 года.

Как сообщили в ведомстве, изменения носят технический характер и направлены на совершенствование механизма формирования предельных цен на лекарственные средства по международным непатентованным наименованиям.

Согласно проекту, планируется внести корректировки по 20 международным непатентованным наименованиям лекарств, включая препараты из групп антипсихотических, противоопухолевых и других терапевтических средств. Одновременно предлагается включить 9 новых международных непатентованных наименований по препаратам, ранее добавленным в перечень Единого дистрибьютора.

В министерстве отметили, что предлагаемые изменения позволят обеспечить баланс между доступностью лекарственной терапии для населения и эффективным использованием государственных ресурсов, а также повысить устойчивость и предсказуемость системы лекарственного обеспечения.

Проект подготовлен с учетом действующих правил и рекомендаций Формулярной комиссии и направлен на дальнейшее совершенствование системы ценообразования в здравоохранении.

Ранее в Минздраве рассказали, как Казахстан снижает зависимость от импорта лекарств.