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вчера 23:00
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Минздрав РК: последние случаи заболевания коронавирусом – кто эти люди
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип рассказал о последних случаях заражения коронавирусом на территории РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Один из них иностранец 1976 года рождения, он прилетел к нам из Лондона сегодня ночью. Второй - гражданин Казахстана 1970 года рождения. Оба в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное», - сообщил официальный Диас Ахметшарип во время новостного выпуска на канале 24kz.
Напомним, на настоящее время, в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице.
Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин . В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.
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