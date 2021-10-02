Минздрав РК: почти 60 тысяч человек лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (–51 697 + и 8 229 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 899 пациент, на амбулаторном уровне – 50 027 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 767 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 229 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 147 пациентов.