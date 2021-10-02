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    08:49, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: почти 60 тысяч человек лечатся от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (–51 697 + и 8 229 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 899 пациент, на амбулаторном уровне – 50 027 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 767 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 229 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 147 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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