РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:06, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: Первая партия казахстанской вакцины QAZVAC отгружена в регионы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во исполнение поручения Главы государства от 26 января 2021 года для обеспечения массовой вакцинации населения на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности выпущена первая партия казахстанской вакцины против COVID-19 QazCovid-in (QAZVAC). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого Дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.

    Распределение вакцин по регионам осуществляется по согласованию с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗРК, как и другие вакцины, входящие в Национальный календарь прививок Республики Казахстан.

    На всем пути хранения и транспортировки вакцины Единым дистрибьютором неукоснительно соблюдаются требования к логистике иммунобиологических препаратов и стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи».

    Особенность казахстанской вакцины QazCovid-in (QAZVAC) в том, что, процесс ее доставки не требует сложных холодильных установок и транспортируется при температуре плюс 2-8 градусов.

    Вакцинация QazVac производится в два этапа, поэтому 50 тысяч доз вакцины рассчитаны на вакцинацию 25 тысяч человек. Отметим, что Научно-исследовательский институт ежегодно поставляет более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций, в том числе и в зарубежные страны.

    Доставка вакцины QazVac на хабы Единого дистрибьютора была осуществлена до 23 апреля, по состоянию на 25 апреля вакцина отгружена во все регионы, кроме Восточно-казахстанской области, куда она прибудет днем позже, 26 апреля.

    Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ.

    Вакцинация QazVac – казахстанской вакциной против COVID-19 производится двукратно, с интервалом в 21 день

    Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр медицинским работником – проверяется анамнез, измеряется температура тела, давление, исключаются противопоказания.

    После вакцинации привитой должен 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!