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    17:27, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК ожидает поставки вакцин от ряда производителей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав ожидает поставки вакцин от ряда производителей. Сейчас процесс находится на этапе заключения контрактов, поэтому информация касательно производителей вакцин не разглашается. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По вакцинам запланировали около двух миллионов доз поставить в апреле. Из них 500 тысяч ожидаем. У нас высокого уровня договоренности. Сейчас ожидаем вакцины от других производителей. Сейчас на этапе заключения контрактов, поэтому не можем разглашать информацию. Как заключим, сразу доведем, но в объеме 500 тысяч вакцин планируем до конца апреля получить», - прояснил министр здравоохранения.

    Он также добавил, что прорабатывается вопрос по Sinovac, Pfizer, Modernа.

    «Сейчас компании сверяют графики, каждая пытается предоставить сроки», - прояснил ситуацию Алексей Цой.

    Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос, рассматривает ли Минздрав прививать переболевших лишь первым компонентом вакцины против коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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