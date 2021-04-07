Минздрав РК ожидает поставки вакцин от ряда производителей
«По вакцинам запланировали около двух миллионов доз поставить в апреле. Из них 500 тысяч ожидаем. У нас высокого уровня договоренности. Сейчас ожидаем вакцины от других производителей. Сейчас на этапе заключения контрактов, поэтому не можем разглашать информацию. Как заключим, сразу доведем, но в объеме 500 тысяч вакцин планируем до конца апреля получить», - прояснил министр здравоохранения.
Он также добавил, что прорабатывается вопрос по Sinovac, Pfizer, Modernа.
«Сейчас компании сверяют графики, каждая пытается предоставить сроки», - прояснил ситуацию Алексей Цой.
Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос, рассматривает ли Минздрав прививать переболевших лишь первым компонентом вакцины против коронавируса.