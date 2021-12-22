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Минздрав РК отмечает оптимистичный сценарий с регистрацией КВИ в декабре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В декабре в Казахстане реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией случаев коронавирусной инфекции - в среднем 560 случаев в сутки. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце - в среднем 560 случаев в сутки», - сообщил на заседании Правительства Жандос Буркитбаев.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации.
«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле министерства здравоохранения», - отметил и.о. министра здравоохранения.
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