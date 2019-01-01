Минздрав РК опубликовал видеоролик об «охотниках за любителями застолья»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шуточный видеоролик об «охотниках за любителями застолья» показали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеопредупреждение Минздрава «Заботьтесь о правильном питании в новогодние праздники» рассказывает о работе бригад скорой помощи. «Они спешат на помощь тем, кто не знает меры в еде и не оставляют даже крошек на тарелке», - говорится в видеоролике, опубликованном в Facebook.

Врачи предупреждают: «Относитесь бережно к своему пищеварению, не забывайте о нормированном правильном питании, чтобы новогодний праздник не закончился встречей с «охотниками за любителями застолья».

Ранее в департаменте охраны общественного здоровья Алматинской области рассказали, как избежать отравления в новогодние праздники. «Следует внимательно отнестись к выбору продуктов для праздничного новогоднего стола. Как показала санитарно-эпидемиологическая экспертиза, в зоне риска мясная продукция (18%), молочная (17%), кондитерские изделия (7%), мясо птицы (6%)». Необходимо придерживаться 3-х принципов в питании в предпраздничные и праздничные дни: регулярность, сбалансированность и умеренность. Конечно же, всегда мыть руки, следить за чистотой на кухне, не забывать о правильном хранении пищи», - отметил руководитель ДООЗ Алматинской области Ергали Сыдыманов.