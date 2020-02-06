Минздрав РК: Ношение маски необходимо только при симптомах ОРВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ношение маски необходимо только в случае наличия симптомов ОРВИ, заявили в Минздраве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

При этом, важно отметить:

- ношение маски необходимо только в случае наличия симптомов простудного заболевания;

- специфическая диагностика на коронавирус проводится только по медицинским показаниям.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Минздравом РК был подготовлен текст по профилактике короновирусной инфекции для дальнейшей рассылки в виде sмs-сообщений.

«К сожалению, сотовые операторы отказываются сотрудничать в текущей ситуации, то есть в рассылке sмs-ообщений по профилактике коронавирусной инфекции. Необходимо отметить, что данный вопрос является социальной ответственностью всех граждан Казахстана», - подчеркнули в пресс-службе министерства.

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