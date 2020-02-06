Минздрав РК: Ношение маски необходимо только при симптомах ОРВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ношение маски необходимо только в случае наличия симптомов ОРВИ, заявили в Минздраве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:
- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
- использовать спиртовые антисептики для рук;
- избегать места массового скопления людей;
- избегать контакта с больными людьми;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.
При этом, важно отметить:
- ношение маски необходимо только в случае наличия симптомов простудного заболевания;
- специфическая диагностика на коронавирус проводится только по медицинским показаниям.
Как отметили в пресс-службе ведомства, Минздравом РК был подготовлен текст по профилактике короновирусной инфекции для дальнейшей рассылки в виде sмs-сообщений.
«К сожалению, сотовые операторы отказываются сотрудничать в текущей ситуации, то есть в рассылке sмs-ообщений по профилактике коронавирусной инфекции. Необходимо отметить, что данный вопрос является социальной ответственностью всех граждан Казахстана», - подчеркнули в пресс-службе министерства.
Официальную информацию можете найти на странице Минздрава в Facebook. По возникающим вопросам следует звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.
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