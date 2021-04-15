Минздрав РК не закупал 3,2 млн доз вакцины AstraZeneca

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На онлайн пресс-конференции в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов опроверг информацию о закупе 3,2 млн доз вакцины AstraZeneca, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данная информация не соответствует действительности. Соответствующего договора не было подписано. Об этом Министерство здравоохранения обнародовало официальный релиз. Он везде опубликован», - прокомментировал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Ранее Марат Шоранов рассказал о том, с какими иностранными производителями ведет переговоры Минздрав по поставке вакцин против коронавируса.

На этой же онлайн пресс-конференции ранее Марат Шоранов сообщил о том, что до конца апреля ожидается поставка в РК еще 910 тысяч доз российской вакцины и 500 тысяч доз вакцины других производителей. А также 25 тысяч доз отечественной вакцины QazVac, что обеспечит доступ к вакцинации порядка двум миллионам граждан страны.

В Минздраве пояснили, почему вакцинированные пассажиры тоже должны предоставлять справку ПЦР для посадки на самолет.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска по коронавирусу.