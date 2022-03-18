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Минздрав РК не имеет отношения к Карагандинскому фармацевтическому комплексу – Ажар Гиният

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
18 Марта 2022, 15:58
Минздрав РК не имеет отношения к Карагандинскому фармацевтическому комплексу – Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения не имеет отношения к Карагандинскому фармацевтическому комплексу. Об этом сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций министр Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это частная компания и какая дальнейшая судьба, я не знаю, Министерство здравоохранения к этому заводу отношения не имеет. По поводу договорных обязательств, которые мы имеем с этой компанией, они полностью выполнены, и дополнительных договорных обязательств с этой компанией у нас нет. На сегодняшний день нужный объем вакцин мы имеем, мы закупили на этот год. При необходимости мы будем рассматривать, сегодня потребности нет такой», – сказала А. Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, в 2021 году на приобретение вакцин против коронавируса Минздраву было выделено 88 млрд тенге. Из них 63 млрд тенге на вакцину «Спутник V», 5,9 млрд тенге на вакцину «QazVac», 3,5 млрд тенге на вакцину «CoronaVac», и 15 млрд тенге на вакцину «Sinopharm».

Напомним, решение о производстве вакцины на мощностях КФК принято в результате инспекций и посещения казахстанских фармацевтических предприятий комиссией Министерства здравоохранения РК (МЗ РК) и Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ).


Карагандинская область   Минздрав РК   Здравоохранение   Россия   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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