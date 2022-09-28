Минздрав РК назначил расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК начато служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробного манту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
По инциденту создана комиссия в составе руководителей профильных комитетов Министерства здравоохранения – санитарного-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту. Управлением здравоохранения Актюбинской области проводится разьяснительная работа с родителями, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей.