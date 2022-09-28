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Минздрав РК назначил расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Сентября 2022, 18:09
Минздрав РК назначил расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК начато служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробного манту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По инциденту создана комиссия в составе руководителей профильных комитетов Министерства здравоохранения – санитарного-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту. Управлением здравоохранения Актюбинской области проводится разьяснительная работа с родителями, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей.

13 сентября в общеобразовательной средней школе №74 г. Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту детям первого класса, подлежащим туберкулинодиагностике. Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители – это врач и медицинская сестра от частной клиники ТОО «Медикус центр» города Актобе. Эти медицинские работники на сегодня отстранены от работы. Общее состояние детей удовлетворительное. Все находятся на занятиях под контролем педиатров.

Актюбинская область   Минздрав РК   Здравоохранение  
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