Минздрав РК называет фейками информацию о заражении питьевой воды в зонах затопления

Ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода, остается на стабильном уровне. На всех объектах в целях профилактики заболеваний органы СЭС усилили контроль за питьевым водоснабжением. Об этом на брифинге СЦК рассказала официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева, прокомментировав фейки, рассылаемые в мессенджерах, передает корреспондента агентства Kazinform.

– В последние дни в мессенджерах стали появляться аудио и видеосообщения об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях, недостаточном контроле со стороны эпидемиологической службы. Убедительно просим не доверять сомнительным источникам, непроверенным рекомендациям от неизвестных лиц. Просим за достоверной информацией обращаться к официальным источникам – в Министерство здравоохранения, комитет санитарно-эпидемиологического контроля, управления здравоохранения на местах. Мы всегда открыты для любых вопросов. Буквально сегодня начала распространяться фейковая информация о заражении источников водоснабжения вирусом. Еще раз призываем не доверять и не распространять подобные сведения, не создавать панику среди населения, – отметила представитель министерства.

Айгерим Уразалиева добавила, что государственные органы будут пресекать подобные попытки дезинформации в медийном поле по вопросам охраны здоровья населения.

– Отбор и исследование проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели проводятся на постоянной основе. Результаты лабораторного мониторинга качества и безопасности воды показывают, что на сегодняшний день отсутствуют риски для возникновения вспышек инфекционных заболеваний из-за воды, – уточнила официальный представитель ведомтсва на площадке СЦК.

В ходе мероприятия стало известно, что в регионы направлены специалисты Национального центра общественного здравоохранения. Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.