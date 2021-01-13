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Минздрав РК: Находимся в стадии развития второй волны

13 Января 2021 17:59
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Минздрав РК: Находимся в стадии развития второй волны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил, что страна находится в стадии развития второй волны коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы уже понимаем, что вторая волна... Мы ее не делим на первую, вторую волну. На самом деле есть некий рост заболеваемости. Можно предположительно сказать, что мы наблюдаем развитие ситуации и где, наблюдая рост, можем сказать, что находимся в стадии развития и второй волны. Потому что увеличение заболеваемости волнообразно», - заявил главный санврач Казахстана Ерлан Киясов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, ранее в ведомстве заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации. Казахстан уже перешел из «зеленой» зоны в «желтую».


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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