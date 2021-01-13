Минздрав РК: Находимся в стадии развития второй волны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил, что страна находится в стадии развития второй волны коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже понимаем, что вторая волна... Мы ее не делим на первую, вторую волну. На самом деле есть некий рост заболеваемости. Можно предположительно сказать, что мы наблюдаем развитие ситуации и где, наблюдая рост, можем сказать, что находимся в стадии развития и второй волны. Потому что увеличение заболеваемости волнообразно», - заявил главный санврач Казахстана Ерлан Киясов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, ранее в ведомстве заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации. Казахстан уже перешел из «зеленой» зоны в «желтую».