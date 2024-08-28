Минздрав РК начнет проверять деятельность высших медколледжей

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, расширяющий функции ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соответствии с новым приказом, Минздрав получает право оценки медицинских колледжей на соответствие требованиям.

- Деятельность высших медицинских колледжей связана с подготовкой прикладных бакалавров, что требует от организаций образования более высокого уровня кадрового потенциала, соответствующей инфраструктуры и организационных, - поясняет Минздрав.

В ведомстве отметили, что существует практика, когда многие частные колледжи самостоятельно меняют свои названия на высшие медколледжи, при это не соответствуя их уровню.

В этой связи, Минздрав считает нужным ввести системы оценки для реорганизации в высшие колледжи.

Также приказ предусматривает процесс включения образовательных организаций для дополнительного образования.

- Существует Перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям. Вместе с тем, в настоящее время нет процедуры (порядка) отбора организации образования в области здравоохранения в данный Перечень. Данная норма направлена на усовершенствования правового пробела, - говорится в заявлении Минздрава.

Также проект приказа предусматривает дополнительные функции: