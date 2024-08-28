Минздрав РК начнет проверять деятельность высших медколледжей
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, расширяющий функции ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соответствии с новым приказом, Минздрав получает право оценки медицинских колледжей на соответствие требованиям.
- Деятельность высших медицинских колледжей связана с подготовкой прикладных бакалавров, что требует от организаций образования более высокого уровня кадрового потенциала, соответствующей инфраструктуры и организационных, - поясняет Минздрав.
В ведомстве отметили, что существует практика, когда многие частные колледжи самостоятельно меняют свои названия на высшие медколледжи, при это не соответствуя их уровню.
В этой связи, Минздрав считает нужным ввести системы оценки для реорганизации в высшие колледжи.
Также приказ предусматривает процесс включения образовательных организаций для дополнительного образования.
- Существует Перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям. Вместе с тем, в настоящее время нет процедуры (порядка) отбора организации образования в области здравоохранения в данный Перечень. Данная норма направлена на усовершенствования правового пробела, - говорится в заявлении Минздрава.
Также проект приказа предусматривает дополнительные функции:
- разработка и утверждение типовых штатов и штатных нормативов медицинских организаций
- разработка и утверждение минимальных нормативов оснащения симуляционных кабинетов (центров) организаций образования в области здравоохранения.