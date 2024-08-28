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    13:16, 28 Август 2024 | GMT +6

    Минздрав РК начнет проверять деятельность высших медколледжей

    Студенты медики врачи студенттер медиктер дәрігер
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, расширяющий функции ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В соответствии с новым приказом, Минздрав получает право оценки медицинских колледжей на соответствие требованиям.

    - Деятельность высших медицинских колледжей связана с подготовкой прикладных бакалавров, что требует от организаций образования более высокого уровня кадрового потенциала, соответствующей инфраструктуры и организационных, - поясняет Минздрав.

    В ведомстве отметили, что существует практика, когда многие частные колледжи самостоятельно меняют свои названия на высшие медколледжи, при это не соответствуя их уровню.

    В этой связи, Минздрав считает нужным ввести системы оценки для реорганизации в высшие колледжи. 

    Также приказ предусматривает процесс включения образовательных организаций для дополнительного образования.

    - Существует Перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям. Вместе с тем, в настоящее время нет процедуры (порядка) отбора организации образования в области здравоохранения в данный Перечень. Данная норма направлена на усовершенствования правового пробела, - говорится в заявлении Минздрава.

    Также проект приказа предусматривает дополнительные функции:

    • разработка и утверждение типовых штатов и штатных нормативов медицинских организаций
    • разработка и утверждение минимальных нормативов оснащения симуляционных кабинетов (центров) организаций образования в области здравоохранения.
    Теги:
    Образование Врачи Минздрав РК
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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