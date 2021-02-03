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    09:37, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: Лечение от КВИ получают 27 900 пациентов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 900 казахстанцев (16 695 КВИ+ и 11 205 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится 5 788 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 112 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 253 пациента,
    в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов; на аппарате ИВЛ - 52 пациента.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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